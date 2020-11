Il Secolo XIX: "Le polveri della Sampdoria sono bagnate se Quagliarella non è in tiro"

"Le polveri della Sampdoria sono bagnate se Quagliarella non è in tiro", titola stamane Il Secolo XIX sulla Sampdoria. Se si inceppa Quagliarella addio punti per la Sampdoria. E' quasi sempre solo lui a pungere. Contro Genoa e Cagliari aveva le polveri bagnate e la Samp è uscita con un solo punto dalla doppia sfida. Gli altri due con il piede caldo sono out per infortunio: Gabbiadini e Keità Baldé, entrambi con guai muscolari. Ranieri avrebbe voluto schierare il senegalese a Cagliari, ma si è fermato in allenamento alla vigilia. E ora se ne riparlerà a dicembre.