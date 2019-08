Il Secolo XIX: "Linetty, Leris e Vieira gli incursori doriani"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Secolo XIX, apre la sezione sportiva con un titolo sul centrocampo della Sampdoria, che recita: "Linetty, Leris e Vieira gli incursori doriani per un attacco totale". Il quotidiano sottolinea come rispetto a Giampaolo cambino gli schemi con il nuovo tecnico Di Francesco, con le mezz'ali a cui viene chiesto un compito più offensivo, con numerosi inserimenti. Il polacco ha già segnato, il nuovo acquisto dal ChievoVerona vede la porta. E per Vieira c'è l'idea di avanzarlo sulla linea delle mezz'ali.