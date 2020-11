Il Secolo XIX: "Lo Spezia combatte e trova il pareggio nel recupero"

Partita vivace a Cagliari nella sfida delle 18.00 con Il Secolo XIX che titola: "Lo Spezia combatte e trova il pareggio nel recupero". Gli aquilotti passano in vantaggio sul finire di primo tempo, ma in apertura di ripresa il Cagliari trova un rapido uno-due che riporta avanti i rossoblu. Non molla però lo Spezia che in pieno recupero aggancia il pareggio con Nzola su rigore. Spezia che sale così a quota 10, al riparo dalle zone calde. Da segnalare nel Cagliari il ritorno alla rete di Leonardo Pavoletti dopo oltre un anno e mezzo travagliato per via dei due gravi infortuni subiti.