Il Secolo XIX: "Lo Spezia fa la partita, la Lazio vince. Non basta Nziola, Italiano rimane al palo"

"Lo Spezia fa la partita, la Lazio vince. Non basta Nziola, Italiano rimane al palo". Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Secolo XIX. Buona prestazione per gli Aquilotti di Vincenzo Italiano che però escono sconfitti dal "Manuzzi" di Cesena contro la Lazio. A segno per i biancocelesti Immobile e Milinkovic-Savic nel primo tempo mentre per i liguri aveva riaperto il match nella ripresa Nzola.