© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio all’arrivo di Simone Scuffet allo Spezia nelle pagine de Il Secolo XIX che titola: “Lo Spezia nelle mani di Scuffet, sarà lui il portiere titolare”. Il classe ‘96 arriva dall’Udinese in prestito per rilanciarsi dopo una carriera che sembrava lanciatissima dopo l’esordio appena 17enne in Serie A con i friulani allenati da Guidolin. Il portiere è reduce da sei mesi di prestito al Kasimpasa, club che milita nel massimo campionato turco.