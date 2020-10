Il Secolo XIX: "Lo Spezia regge un tempo. Leao si mangia le aquile"

"Lo Spezia regge un tempo. Leao si mangia le aquile", titola Il Secolo XIX in apertura di sezione sportiva. Il sogno dello Spezia a San Siro dura poco più di un tempo. Poi il Milan arrangiato di Stefano Pioli approfitta degli errori e di un po' di inesperienza degli aquilotti per dilagare. Finisce 3-0 e per lo Spezia può diventare un'utile lezione, in vista di un campionato in cui le neopromosse, vedi il Benevento, possono rivelarsi tutto meno che sicure candidate alla retrocessione. La squadra di Italiano ha un'identità forte, un gioco collaudato e infatti per tutto il primo tempo un Milan privo di big come Ibrahimovic, Rebic e Romagnoli fatica a capirci qualcosa. Non è una serata fortunata per gli aquilotti, che infatti alla mezzora devono farei conti con l'infortunio di Galabinov, cannoniere da tre gol in altrettante partite giocate.