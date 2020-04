Il Secolo XIX: "Malagò: la richiesta del Paese è lo sport 2020 senza scudetti"

"Malagò: la richiesta del Paese è lo sport 2020 senza scudetti". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX. Il quotidiano ligure ha intervistato in esclusiva il presidente del CONI per fare il punto della situazione sullo sport in questo momento di difficoltà per il nostro Paese.