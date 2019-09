"Maltempo e contestazione, aria di bufera sulla Samp". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX. Questo pomeriggio è in programma il match fra Samp e Torino ma l'allerta maltempo arancione, secondo livello, che in città scatterà dalle 9 ne pregiudica la disputa. Inoltre la tifoseria organizzata blucerchiata ha annunciato una contestazione al presidente Massimo Ferrero prima del match, all'intervallo e al termine della gara, non nei 90 minuti.