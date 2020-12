Il Secolo XIX: "Maran e quei tabù da sfatare. Mai battute Juventus e Milan"

Il Genoa, e in particolare Maran, sono attesi da un uno-due da brividi a Marassi: "Tra domenica e mercoledì - spiega Il Secolo XIX - i rossoblù dovranno affrontare una doppia 'mission impossible'. Prima la Juve, poi il Milan". Due squadre che il tecnico del Grifone non ha mai battuto in ventotto precedenti complessivi: "Per uscirne vivi, al Ferraris, servirà un super-Genoa. E anche un super-Maran, pronto a sfatare la maledizione contro le sue bestie nere". I tabù, tuttavia, sono fatti per essere sfatati. E sebbene l'assenza del pubblico renda tutto ancora più difficile, va ricordato che negli ultimi anni i liguri sono riusciti a battere in casa sia Milan che Juventus.