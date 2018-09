"Meglio mister che calciatore. Ora Giampaolo ritrova Longo" è il titolo con il quale si aprono le pagine dedicate alla Sampdoria de Il Secolo XIX. "Avversari in campo in Gualdo-Torino di Coppa Italia 1996/1997. E solo altri due colleghi sfidati da giocatore: Allegri e D'Anna" è quanto scrive su questo particolare in vista del match fra i liguri e i ciociari.