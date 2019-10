Il Secolo XIX, Milito: "Thiago ama il Grifo e sa vedere il calcio"

© foto di Alessio Del Lungo

"Thiago ama il Grifo e sa vedere il calcio. E' l'uomo giusto per tornare in alto". Queste le parole dell'ex bomber dei rossoblù Diego Alberto Milito riportate da Il Secolo XIX al suo interno, a pagina 46. L'ex Inter ha più volte condiviso lo spogliatoio con il nuovo tecnico del Genoa: "Verrò in città a sostenere il mio amico. Adesso serve l'aiuto di tutti".