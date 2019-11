Il Secolo XIX, Motta: "Diamo 200% col Toro come il Grifo di 10 anni fa".

"Diamo il 200% col Toro come il Grifo di 10 anni fa". Questo il titolo a pagina 42 che Il Secolo XIX dedica al Genoa riprendendo le parole del mister Thiago Motta ieri in conferenza stampa. Oggi alle 18 scendono in campo Genoa e Torino al Ferraris: "Motta ricorda le sfide da calciatore e chiede punti pesanti. Ma perde Lerager e Zapata per infortunio".