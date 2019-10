Il Secolo XIX: "Motta e gli altri del salto dal campo alla panchina"

© foto di Mattia Verdorale

"Motta e gli altri del grande salto dal campo alla panchina in un baleno". Questo il titolo che Il Secolo XIX dedica al nuovo allenatore del Genoa Thiago Motta che al suo esordio in Serie A ha riportato alla vittoria il Genoa contro il Brescia: "L'italo-brasiliano ha seguito gli esempi di illustri predecessori da Guardiola a Zidane e Mancini, dai fratelli Inzaghi a Seedorf. Non sempre il grande giocatore è garanzia di successo. Superpippo e Ferrara hanno faticato".