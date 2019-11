© foto di Alessio Del Lungo

Il Secolo XIX in edicola questa mattina ha riservato uno spazio alla Sampdoria, con le parole di Nicola Murru, nella sua edizione odierna al suo interno, a pagina 28, con il titolo seguente: "Ho conosciuto la retrocessione. In ballo c'è la vita non si può fallire". Il terzino è stato sempre presente sia con Di Francesco sia con Ranieri: "Curo tanto il fisico. E cresciamo, il nuovo mister ha liberato le teste".