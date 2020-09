Il Secolo XIX: "Murru-Torino, Murillo-Valencia, ora la Samp affonda per Marin"

Il Secolo XIX oggi in edicola pare così la sezione blucerchiata: "Murru-Torino, Murillo-Valencia, ora la Samp affonda per Marin". Ciao Murru, ciao Murillo, attesa per Marin. Il mercato della Samp viaggia tutto lungo la lettera "emme". Murillo tornerà al Valencia, Murru va al Torino, entro poche ore la Samp spera di ufficializzare Marin, talento croato della Dinamo Zagabria. Mentre l'interesse del Verona per Ramirez sembra fantascienza: le richieste di Gaston (1.8 milioni netti) rendono complicatissimo l'approdo in una "piccola".