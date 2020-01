© foto di Alessio Del Lungo

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno, a pagina 34, al Genoa con le parole di Davide Nicola in vista della gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia questa sera contro il Torino alle 21:15 in trasferta. Questo ciò che ha detto: "Coppa Italia e salvezza: superiamo i nostri limiti". Il tecnico rilancia Radu e Schone: "Turnover? No, casting di chi può dare tutto per il Genoa".