© foto di Alessio Del Lungo

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 42, uno spazio ai rossoblù con le parole del tecnico, Davide Nicola: "Genoa, mostra la tua identità". L'allenatore prosegue: "A Firenze voglio coraggio, gioco e aggressività come nella ripresa con la Roma". Favilli in vantaggio su Sanabria, in difesa è ballottaggio tra Romero e Goldaniga.