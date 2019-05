Il Secolo XIX: "Non lasciamo il Genoa solo a lottare"

© foto di stefano tedeschi

Taglio centrale della prima pagina de Il Secolo XIX odierno dedicato alla situazione pericolosa in casa Genoa: "L'appello dei tifosi illustri: non lasciamo solo il Genoa a lottare". Une ventina di tifosi illustri del Genoa, capitanati da Tullio Solenghi ha chiesto così alla città di stare vicino alla squadra nell'ultima partita casalinga della stagione, quella che vedrà sabato i rossoblu di fronte al Cagliari, ancora invischiato nella lotta salvezza. Ed è proprio in questa gara che il Genoa potrebbe ritrovare l'abbraccio ed il calore del suo pubblico. Nel frattempo, il presidente Enrico Preziosi ha scelto l'advisor per la cessione del club.

Samp, ora è un calendario ribaltato - Spazio alla situazione societaria della Sampdoria nelle pagine interne: Ferrero è in attesa dell'ultimo rilancio della cordata capitanata da Gianluca Vialli, ma entro dieci giorni è previsto il summit tra Marco Giampaolo e il club per discutere dei piani futuri, si va verso l'addio. La situazione societaria non sarà invece risolta prima di luglio, così Osti e Romei pensano, forzatamente, già al mercato per l'anno che verrà.