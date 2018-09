Il Secolo XIX: "Nuova Samp, suo il primato della grinta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Apertura delle pagine sportive de Il Secolo XIX dedicata alla Sampdoria chiamata al match contro il Cagliari nel turno infrasettimanale. "Nuova Samp, suo il primato della grinta. A Cagliari per risalire anche in classifica" titola il quotidiano ligure che poi scrive: "Doria in testa per numero di contrasti ma con attenzione ai cartellini. Pure le punte partecipano al pressing sugli avversari".