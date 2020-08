Il Secolo XIX: "Nuovo Grifone alla riscoperta della fantasia"

"Nuovo Grifone alla riscoperta della fantasia", titola Il Secolo XIX sul Genoa. Tridente o trequartista, per il Genoa è il momento della svolta. L'attacco è destinato a cambiare radicalmente sia negli interpreti sia nella filosofia. Nelle ultime stagioni a prevalere era quasi sempre stato il 3-5-2, con due punte e mezzali a sostegno senza, a dire il vero, grandi risultati. Il neo ds Faggiano aveva inizialmente puntato su Vincenzo Italiano e sul suo 4-3-3, sulla falsariga di quello che era stato fatto in precedenza a Parma con D'Aversa. La corsa all'allenatore ha invece portato in campo l'opzione Maran, che con Chievo e Cagliari ha spesso puntato sul rombo di centrocampo con il trequartista alle spalle delle due punte. Il ds Faggiano ieri era a Napoli ma ha smentito l'ipotesi di una missione per Adam Ounas e Amin Younes. Un altro nome sul taccuino del ds Faggiano è quello di Filippo Falco, 28 anni, soprannominato la Pulce del Salento e messosi in luce nell'ultima sfortunata stagione con il Lecce. Poi c'è l'opzione Roberto Pereyra, 29 anni, in uscita dal Watford che è appena retrocesso in Championship. Senza dimenticare Giovinco...