© foto di Alessio Del Lungo

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno, a pagina 30, alla Sampdoria: "Occasione sprecata: il Sassuolo in dieci ferma i blucerchiati". Rosso a Peluso al 25' però la squadra di Ranieri non ne approfitta. Nella ripresa il tecnico prova con tre punte: tante le occasioni, ma Consigli si salva.