Il Secolo XIX: "Ore decisive per Maran. Se salta torna Nicola o spunta Semplici"

"Ore decisive per Maran. Se salta torna Nicola o spunta Semplici". Questo il titolo che dedica Il Secolo XIX al suo interno al Genoa nell'edizione odierna. Dopo Faggiano a rischiare adesso è il tecnico del Grifone che ha collezionato 6 sconfitte su 9 gare in A quest'anno. Marroccu, nuovo ds, si ritrova subito con il problema di gestire un eventuale cambio in panchina. I candidati sono due: Nicola, ancora a libro paga e che sta seguendo i rossoblù e Semplici, per ora sotto contratto con la SPAL e vecchio pallino di Preziosi.