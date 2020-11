Il Secolo XIX: "Pandev fa la storia della Macedonia. Le lacrime di un eroe nazionale"

vedi letture

"Pandev fa la storia della Macedonia. Le lacrime di un eroe nazionale". Questo il titolo che Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica all'attaccante del Genoa. Non era mai successo che i macedoni riuscissero ad andare all'Europeo. L'ex Inter ha con il suo fatato mancino, a 37 anni, dopo aver vinto tutto a livello di club o quasi, spedito in paradiso un Paese intero. 1-0 nei playoff con la Georgia battuta a domicilio. L'aveva definita la gara più importante della vita e, dopo 115 presenze e 37 gol con la sua Nazionale ce l'ha fatta. A fine partita si è gettato a terra in lacrime, festeggiato e sollevato in cielo come un eroe: il giusto tributo per un calciatore amato da tutta la nazione.