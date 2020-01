© foto di Alessio Del Lungo

Il Secolo XIX nella sue edizione odierna dedica al suo interno, a pagina 32, uno spazio alla Sampdoria con questo titolo: "Pari a San Siro: il Diavolo spinge e i blucerchiati sciupano". Il Milan fa la partita, Doria attento in difesa e pronto a ripartire in contropiede. Gabbiadini spreca tre occasioni, anche Vieira potrebbe segnare. Ibrahimovic non incide.