Il Secolo XIX, parla Criscito: "Ritroviamo lo spirito Genoa"

© foto di stefano tedeschi

In prima pagina sull'edizione odierna de Il Secolo XIX trova spazio l'intervista rilasciata dal capitano del Genoa Domenico Criscito in occasione della premiazione per il trofeo "Stelle dello Sport". Il quotidiano titola: "Dobbiamo ritrovare lo spirito Genoa". "Non possiamo più soffrire come nel finale di campionato - prosegue il capitano rossoblu - L'errore da non ripetere è quello di sentirsi salvi quando invece non lo si è. Bisogna dare sempre il mille per mille sempre e comunque".