"Il Grifo per noi è famiglia". Sono queste le parole utilizzate da Edoardo Goldaniga, neo difensore del Genoa che potrebbe esordire domani sera a Chiavari in amichevole e riportate da Il Secolo XIX al suo interno a pagina 39. Prima di Edoardo in rossoblù ci fu Giacinto: "Nel '53 festeggiò i 60 anni del club".