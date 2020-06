Il Secolo XIX, parla Iago Falque: "Due mesi in hotel senza famiglia. Ora salvo il Grifone"

L'edizione odierna de Il Secolo XIX propone un'intervista all'attaccante del Genoa Iago Falque, in cui titola: "Due mesi in hotel senza famiglia. Ora salvo il Grifone". Due mesi in hotel. Quello in cui di solito la squadra si ritrova alla vigilia delle gare al Ferraris o della partenza per le trasferte. Il lockdown ha bloccato Iago Falque al Tower, insieme a mister Nicola. Lunghe giornate trascorse spesso insieme, a chiacchierare tra un allenamento e l'altro nella palestra e sul tetto dell'hotel. Così l'attaccante, arrivato convalescente dopo due fastidiosi infortuni, ha recuperato il tempo perduto e si è rimesso in pari con i compagni.