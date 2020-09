Il Secolo XIX, parla Italiano: "Facciamo test in gare con punti in palio"

Lo Spezia scenderà oggi in campo contro l'Udinese e ieri il tecnico Italiano ha parlato in conferenza stampa, con Il Secolo XIX che titola: "Facciamo test in gare con punti in palio". "Per noi è quasi ancora pre-campionato, facciamo test in gara, dove contano già i punti. Difficile così", prosegue il tecnico dello Spezia: "Contro l'Udinese sarà una gara diversa da quella di Cesena contro De Zerbi. Il Sassuolo aveva tutto quello che a noi mancava, qui possiamo provare altre soluzioni e magari tentare qualcosa di nuovo".