Il Secolo XIX, parla Preziosi: "Caos positivi: ma non si può fermare la Serie A"

E' Enrico Preziosi, presidente del Genoa, la squadra al momento più colpita dal Coronavirus, a parlare della situazione in Serie A, con Il Secolo XIX che titola: "Caos positivi: ma non si può fermare la Serie A". "La situazione del Genoa è leggermente migliorata, perché i due portieri sono negativi al coronavirus, ma restano ancora 15 i positivi. Poi c'è il problema che sono quindici giorni che non si allenano, chissà come faranno con le prossime partite. Anche il Verona ha due positivi, ma la situazione è molto diversa, noi abbiamo defezioni molto importanti", le parole del numero uno rossoblu, che prosegue: "Bisogna salvaguardare lo spettacolo, ma si deve salvaguardare il campionato, oltre che la salute delle persone. Boga è stato positivo per 45 giorni, se dovesse succedere anche ai miei sarebbe un problema, ma speriamo si possa recuperare presto".