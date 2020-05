Il Secolo XIX, parla Preziosi: "E' giusto così. Si arrivi alla fine"

Si riparte, ed il presidente del Genoa Enrico Preziosi non nasconde la soddisfazione, così Il Secolo XIX titola: "E' giusto così. Si arrivi alla fine". "E' giusto che sia così. Per i meriti sportivi si arrivi in fondo al campionato. Noi abbiamo un calendario con sette partite in casa, anche se non esiste più il fattore casa. Anche i giocatori dovranno abituarsi per non sentirsi influenzati da questo nuovo clima senza spettatori", le parole del numero uno rossoblù.