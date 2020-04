Il Secolo XIX, parla Preziosi: "Il calcio viene dopo"

Enrico Preziosi ha parlato della situazione attuale, e l'edizione odierna de Il Secolo XIX titola: "Il calcio viene dopo". "Non è una priorità ma se ne deve parlare. Perché è un'azienda ed è in difficoltà, come tutto il resto. Bisognerà probabilmente restare fermi fino al 3 maggio, non so cosa accadrà dopo. Certo in questo momento conta la salute delle persone. La gente non è nello stato d'animo giusto per parlare di calcio, non si può gioire per il calcio davanti a una simile tragedia. Playoff e playout? Non ho cambiato idea. Le regole non si cambiano in corsa. E il Genoa non ha alcun vantaggio dallo stop del campionato. Anzi, eravamo una delle squadre più in forma, sono sicuro che avremmo scalato la classifica arrivando a metà", le parole del numero uno del Genoa.