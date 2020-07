Il Secolo XIX, parla Ranieri: "Con il Parma può essere salvezza"

"Con il Parma può essere salvezza", così titola Il Secolo XIX sulle parole di mister Claudio Ranieri, che domani affronterà il Parma, sua ex squadra. Viste le premesse quando è arrivato a Genova, l'impresa per Ranieri era salvarsi. Ed è stata praticamente centrata, soprattutto con i 12 punti raccolti nelle ultime cinque partite. Il difficile però arriva anche adesso. Non mollare la presa nelle prossime cinque, una delle quali è il derby. Certi recenti anonimi finali di stagione hanno lasciato il segno. Ma Claudio Ranieri sotto questo punto di vista si professa tranquillo. Non prevede abbassamenti di tensione