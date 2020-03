Il Secolo XIX, parla Ranieri: "Guai a tornare dalla sosta distratti"

L'edizione odierna de Il Secolo XIX riporta le parole del tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri: "Guai a tornare dalla sosta distratti". L'ultima partita giocata dalla Sampdoria è datata 16 febbraio, ben tre settimane fa e Sir Ranieri sa bene come sia molto semplice calare l'attenzione e non scendere in campo con la giusta attenzione e cattiveria, cosa che la Sampdoria non si può più permettere alla luce della classifica e delle ormai poche giornate che mancano al termine del campionato.