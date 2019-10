Il Secolo XIX, parla Ranieri: "Samp, garantisco io"

© foto di stefano tedeschi

La sezione sportiva de Il Secolo XIX oggi in edicola si apre con il titolo: "Garantisco io". A parlare è il nuovo tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri. "Non credevo capitasse così presto questa opportunità. Ho sempre simpatizzato per la Sampdoria. Contro la Roma cercheremo di fare il massimo e che vinca il migliore", prosegue il tecnico. "Sono convinto che il reale valore di questa rosa non sia quello visto finora. Dobbiamo lavorare, poi vedremo".