Emiliano Rigoni è stato l'ultimo acquisto della Sampdoria in questa campagna estiva di mercato, ed Il Secolo XIX oggi in edicola titola riportando le parole del giocatore: "Grazie Sampdoria. L'Italia il mio sogno". L'argentino ex Atalanta si è allenato ieri per la prima volta a Bogliasco con i compagni blucerchiati, è stata una richiesta del tecnico Di Francesco, che da lui aveva subito due reti all'Olimpico la scorsa stagione: "Non so se mi abbia voluto per quelle due reti, o se abbia seguito la mia carriera, devo ancora parlargli".