Il Secolo XIX, parla Sturaro: “Forzo per rientrare e non sono fragile”

© foto di Alessio Del Lungo

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno a pagina 42 al Genoa con le parole di Stefano Sturaro: “Forzo per rientrare e guai a chi mi dice che sono fragile”. Il sanremese continua nel recupero: “Sarò pronto tra settembre e ottobre”. Infine si sfoga: “Mi infortuno solo perché io non tiro mai indietro la gamba”.