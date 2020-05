Il Secolo XIX, parlano Perin, Sturaro e Behrami: "Così si supera uno stop"

Su Il Secolo XIX oggi in edicola trovano spazio le parole di tre pilastri del Genoa, che dichiarano: "Così si supera uno stop". Lo stop è stato lungo, si prova a ripartire. E così ecco scendere in campo gli specialisti... della sosta ai box. Le carriere di Mattia Perin, Stefano Sturaro e Valon Behrami sono ricche di frenate sul più bello, infortuni, lunghi mesi di attesa senza pallone e con tanto lavoro in palestra. Il portiere rossoblu ha saltato ben 647 per infortunio: "Dopo aver subito quattro operazioni, due crociati e due spalle, ho anche pensato al ritiro ma non mi sono arreso, ho ancora il fuoco dentro". Poi Sturaro, 566 giorni da infortunato: "Ci sono giocatori e giocatori. E io sono uno di quelli che non si sono mai fatti male da soli, neppure una volta. Ho sempre avuto infortuni di tipo traumatico. In pratica sono uno che dando sempre tutto e non tirando mai indietro la gamba rischia sempre e spesso paga le conseguenze". Infine Behrami: "Ero solo sicuro di avere ancora voglia, fame, passione per rimettermi in gioco come ho sempre fatto".