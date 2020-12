Il Secolo XIX: "Peggiori al via. Grifo mai così male nell'epoca Preziosi, i viola in era 3 punti"

vedi letture

Domani sera al "Franchi" il Genoa scenderà in campo per il monday night della decima giornata di campionato. I rossoblu vogliono cancellare una brutta partenza in stagione cercando i tre punti sul campo della Fiorentina. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "Peggiori al via. Grifo mai così male nell'epoca Preziosi, i viola in era 3 punti".