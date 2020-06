Il Secolo XIX: "Perin, Ghiglione e Destro in treno per evitare code"

Lunghe code in autostrada, rischio concreto di non arrivare in tempo all'allenamento: allora Perin, Destro, Ghiglione e Barreca, insieme al massaggiatore Gerundo, hanno preso il treno regionale da Arenzano fino a Pegli per presentarsi in tempo per la seconda seduta della settimana. Ed Il Secolo XIX oggi in edicola titola: "Perin, Ghiglione e Destro in treno per evitare code". Con Ankersen e Ichazo sulla via del recupero, l'unico rimasto ai box è Radovanovic, che dovrebbe tornare ad allenarsi a luglio.