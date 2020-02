© foto di Alessio Del Lungo

Il Secolo XIX nella sua edizione odierna riserva al suo interno, a pagina 40, uno spazio al Genoa con le parole di Mattia Perin: "Quando c'è l'amore è anche facile ritrovarsi. Io e il Grifo ci meritiamo". Il portiere prosegue: "E' come se non fossi mai andato via. Qui è come Latina, è come casa mia. E' dura, ma se saremo impetuosi come un torrente che scende a valle allora ce la faremo".