Il Secolo XIX: "Piatek? E' nato capocannoniere", parla Aguilera

Per celebrare il grande avvio di stagione di Piatek con la maglia del Genoa Il Secolo XIX ha sentito un grande ex come Pato Aquilera. "Quel ragazzo è fortissimo, è nato capocannoniere" è il titolo che il quotidiano ha scelto per le parole del grande ex rossoblu. "Con lui il Grigo - si legge ancora - può pensare di tornarfe in coppa"-.