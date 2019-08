Il Secolo XIX, Pinamonti: "L'età non conta, chiamatemi bomber"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Secolo XIX al suo interno dedica uno spazio, a pagina 42, all'attaccante del Genoa, Andrea Pinamonti. Queste le sue parole: "L'età non conta, chiamatemi bomber". Il centravanti ha già segnato 8 reti nel precampionato: "Spero di mantenere lo stesso ritmo anche in Serie A. Ho sempre vissuto per il gol, mi dà emozione".