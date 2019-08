"Pokerissimo Samp allo Spezia, prima firma di Quagliarella". Questo il titolo a pagina 40 che Il Secolo XIX dedica all'amichevole vinta dai blucerchiati contro lo Spezia per 3-5: "Sfida frizzante: l'attacco di riserva funziona, poi il bomber. Di Francesco: "Anche io vorrei chiarezza sul futuro del club".

Mercato in uscita - "Praet-Leicester, il terzo bonus così l'offerta di Vialli cresce". Spazio a pagina 41 per la cessione di Dennis Praet in Inghilterra: "Cessione del belga a un passo: 21 milioni. E ora quella della società può entrare nel vivo. Ferrero però frena ancora: "Non basta, lo sblocco c'è se si arriva al vero valore del club". Continua la battaglia fra le parti: il Viperetta chiede 100 milioni.