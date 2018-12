© foto di Giacomo Morini

Spazio alla preparazione della sfida fra Genoa e Atalanta sulle colonne de Il Secolo XIX. "Prandelli contro Gasp, calcio diverso ma stesso DNA" titola il quotidiano ligure che poi scrive. "I due ex hanno in comune scuola Juve e lancio dei giovani. Il tecnico del Grifone: 'Dura far meglio di lui, ma ci credo".