Il Secolo XIX: "Prandelli-Ranieri una sfida dall'Italia alla Premier"

Spazio a Genoa-Roma sulle pagine de Il Secolo XIX, con il titolo: "Prandelli-Ranieri una sfida dall'Italia alla Premier League". Claudio era in corsa come CT prima di Cesare, che ne rifiutò l'eredità al Leicester. In Genoa-Roma torna il duello fra allenatori-gentleman, decani della Serie A.

Sturaro accelera il rientro per sfidare El Shaarawy - Spazio anche alle probabili formazioni della sfida: il centrocampista vorrebbe esserci già con la Roma: è molto difficile, ma prima di fine stagione crescono le chanches di rivederlo.