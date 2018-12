© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Spazio ad un ex Samp sulle pagine de Il Secolo XIX: Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano oggi all'Arsenal si sta prendendo la scena anche in Premier League e il quotidiano ligure racconta il suo momento nel pezzo dal titolo: "Premier ai piedi di Torreira. Ora è Pacman, morde e segna". "L'ex doriano decisivo con i suoi 2 gol e per 4 partite di fila nominato 'Man of the match'. Lui però non scorda Genova, con Ramirez è andato a Madrid per assistere al Superclasico".