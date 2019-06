Il Secolo XIX, Preziosi: "Genoa, la trattativa c'è ma ha tempi lunghi"

Sulle pagine de Il Secolo XIX tiene banco anche la cessione del Genoa. "La trattativa c'è ed è seria, ma ha tempi lunghi, per ora ci penso io": è questo il titolo dell'articolo dedicato all'argomento, un virgolettato del patron rossoblu Enrico Preziosi. Parla a ruota libera il numero uno dei grifoni, che rivela come servono mesi per concludere l'affare: "Costruiremo una squadra per non soffrire. A Firenze sono stato male" ha ammesso. Poi una confessione: "Non rivenderei Piatek. Pensavo avessimo l'organico per salvarci senza problemi e dovevo rimettere a posto i conti".