Il Secolo XIX: "Pronti, via e zero reti: la Juve è in finale"

vedi letture

"Pronti, via e zero reti: la Juve è in finale", titola Il Secolo XIX oggi in edicola. È la Juventus la prima finalista della Coppa Italia - finale che si disputerà mercoledì 17 all'Olimpico di Roma - in attesa del match di stasera tra Napoli e Inter. Ai bianconeri contro il Milan è bastato un pareggio senza reti, dopo l'1-1 dell'andata: meglio i ragazzi di Sarri nella prima frazione, quelli di Pioli invece nella ripresa.Dunque il calcio italiano riparte dopo 95 giorni dallo Stadium a porte chiuse, con un minuto di silenzio (sarà così per tutte le gare fino a fine stagione) mentre in mezzo al campo c'erano simbolicamente un medico affiancato da un'infermiera e da un'operatrice socio sanitaria come ringraziamento per il lavoro svolto durante l'emergenza Covid-19.