Il Secolo XIX: "Quaglia-Emil, nonno e baby per la rimonta"

© foto di www.imagephotoagency.it

Continua l'onda lunga del derby di Genova sulle colonne de Il Secolo XIX. In chiave Sampdoria quest'oggi il quotidiano ligure propone il pezzo dal titolo: "Quaglia-Emil, nonno e baby per la rimonta". "Il più anziano e il più giovane del Doria migliori blucerchiati - si legge ancora -: ritrovare la loro forma è il primo passo per tornare in alto".