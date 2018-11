© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Analisi del momento difficile della Sampdoria sulle colonne de Il Secolo XIX. "Quattro cause per la crisi. Come si è rotta la Samp" è il titolo scelto dal quotidiano ligure che poi scrive: "Portiere insicuro, terzini in difficoltà con esterni rapidi, un solo gol dalle mezzali, attacco evanescente".